Jamie Foxx: Seine Tochter Corinne gibt Verlobung bekannt

Das Paar soll sich bereits 2018 auf der University of Southern California kennengelernt haben, wie «Page Six» berichtete. Corinne Foxx gewährte im September 2019 einen ersten öffentlichen Einblick in ihre Beziehung zu Hooten, als sie auf Instagram einen Beitrag teilte, in dem das Paar in einem Pferdestall zu sehen ist. «Verbrachte das Wochenende mit ein paar Hengsten», kommentierte sie damals. In den folgenden Jahren teilte sie immer mal wieder einige Schnappschüsse mit ihrem Liebsten. Hooten ist ein preisgekrönter Autor, Regisseur und Fernsehmanager, der derzeit für John Wells Productions arbeitet.