Jamie Foxx trennt sich nach eineinhalb Jahren von Freundin

Jamie Foxx kann sich nach Trennung gut ablenken

Ablenkung dürfte Foxx genug haben: Erst vergangenen Monat veröffentlichte er sein Stand–up–Special «Jamie Foxx: What Had Happened Was...», seit 17. Januar ist zudem sein neuer Netflix–Actionfilm «Back in Action», in dem er neben Cameron Diaz (52) zu spielt, bei dem Streamingdienst zu sehen. «Jamie ist sehr beschäftigt, so wie er es mag», zitiert «People» einen Insider.