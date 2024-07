Jamie Foxx über seine Krankheit: «Ich war 20 Tage weg»

«Ich erinnere mich an nichts»

Er habe «schlimme Kopfschmerzen» gehabt, sagte Foxx in dem Clip zu einer Gruppe von Menschen, die sich in einem Strassencafé in Phoenix um ihn versammelt hatten. Das sei das Letzte, was er noch wisse. Er schnippte mit den Fingern und erklärte: «Ich war 20 Tage weg. Ich erinnere mich an nichts.»