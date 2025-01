Jamie Lee Curtis: Millionen-Spende für Opfer der Waldbrände in L.A.

Jamie Lee Curtis teilt Einblicke in Waldbrände

Ihre Teilnahme an der Late–Night–Show in New York, in der sie ursprünglich Werbung für ihren neuen Film «The Last Showgirl» machen wollte, sei ihr nicht leicht gefallen, schrieb Curtis danach auf ihrem Instagram–Account. «Nach New York zu fliegen und die Anfänge der Geschichten des Feuers zu hören, war eine Herausforderung – weit weg von meinem Zuhause, meiner Familie und meinen Freunden fühlte ich mich sehr machtlos», berichtete die 66–Jährige. Talkmaster Fallon habe sie in dieser schwierigen Situation jedoch perfekt aufgefangen: «Die Umarmung, die er mir zur Unterstützung meiner zerbrechlichen Gefühle gab, wird immer in Erinnerung bleiben.»