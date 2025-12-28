Jamie Lee Curtis: Mutter stoppte Vorsprechen für «Der Exorzist»

Schutz der Kindheit hatte Priorität

Curtis beschrieb sich selbst als lebhaftes Kind mit Persönlichkeit: «Ich war wahrscheinlich zwölf und, na ja, süss und irgendwie frech, und ich hatte etwas Persönlichkeit.» Sie vermutet, dass der Produzent sie auf einer Party gesehen hatte und dachte: «Oh, die wäre lustig.» Doch ihre Mutter hatte andere Pläne für ihre Tochter. «Meine Mutter wollte wirklich, dass ich eine Kindheit habe, Gott sei Dank», erklärte Curtis im Gespräch mit Drew Barrymore (50).