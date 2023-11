Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan feiern «Freaky Friday»-Reunion

Noch ein Freitag mit Curtis und Lohan?

«Du bist erwachsen geworden und das so schön», schwärmt Curtis zu dem fast schon niedlichen Foto. Zudem deutet sie an, dass sie es lieben würde, eine «Freaky Friday»–Fortsetzung zu drehen: «Nun, es ist Freitag und der Streik ist vorbei, also können wir hoffentlich bald wieder die Plätze tauschen.» Curtis spielt darauf an, dass Mutter und Tochter in der Komödie die Körper tauschen – und auf die Einigung der US–Schauspielergewerkschaft mit den Studios.