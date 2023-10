Jamie Lee Curtis und mehr: Stars reagieren auf Angriffe gegen Israel

Gal Gadot: «Mein Herz schmerzt»

Gal Gadot, die sich in der Vergangenheit für Israel eingesetzt hat, postete auf Instagram den Screenshot einer Nachricht, in der es hiess, israelische Soldaten und Zivilisten seien von Militanten als Geiseln genommen worden. In der Bildunterschrift schrieb sie, dass «mindestens 250 Israelis ermordet und Dutzende von Frauen, Kindern und Älteren als Geiseln im Gazastreifen von der palästinensischen Militärgruppe Hamas festgehalten wurden».