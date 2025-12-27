Jamie Lynn Spears schenkt Tochter neues Quad zu Weihnachten

Dramatischer Unfall mit schwerem Ausgang

Das neue Quad ist nicht Maddies erstes. Im Februar 2017, als sie gerade einmal acht Jahre alt war, ereignete sich ein Unfall, der die Familie bis heute prägt. Das Mädchen fuhr mit einem solchen Fahrzeug am Teich der Familie entlang, als es ins Wasser kippte. Maddie wurde unter dem Gefährt eingeklemmt. Jamie Lynn sprach 2017 in der britischen Realityshow «I'm a Celebrity... Get Me Out Of Here» erstmals öffentlich über die dramatischen Momente. «Ich habe meine älteste Tochter fast verloren. Sie ist untergegangen und wir konnten sie nicht retten», erinnerte sie sich unter Tränen.