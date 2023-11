Jamie Lynn Spears über Beziehung zu Schwester Britney: «Ich liebe sie»

In einer öffentlich ausgetragenen Fehde warf Britney Spears ihrer Schwester vor, ihr Buch auf ihre Kosten zu vermarkten. Sie habe «schlüpfrige Geschichten» über sie verbreitet, von denen viele «verletzend und haarsträubend» seien, schrieb Britney Spears in ihrem 2023 veröffentlichten Enthüllungsbuch «The Woman in Me: Meine Geschichte». Auch wünschte sich die Sängerin rückblickend mehr Unterstützung von ihrer Schwester in der Zeit ihrer Vormundschaft.