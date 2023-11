Jamie Lynn Spears verlässt aus «medizinischen Gründen» Dschungelcamp

Jamie Lynn Spears «war eine fantastische Mitbewohnerin»

«Jamie Lynn Spears hat ‹I›m A Celebrity...Get Me Out Of Here!' aus medizinischen Gründen verlassen», heisst es in einem Beitrag auf dem offiziellen Instagram–Profil der ITV–Sendung. Und weiter: «Sie war eine fantastische Mitbewohnerin, die bei Prüfungen triumphiert und eine gute Bindung zu den anderen Prominenten aufgebaut hat.» Details zu dem Aus von Spears teilt ITV nicht mit.