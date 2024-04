Jan Böhmermann: Kein Ermittlungsverfahren wegen «Nazis keulen»

Unter anderem nahm er dabei auch den FPÖ–Chef Herbert Kickl (55) ins Visier und erinnerte in seiner Show an zahlreiche Skandale und Fettnäpfchen aus den letzten Jahren. In erster Linie wurde folgender Satz von Böhmermann kritisiert und juristisch angegriffen: «Liebe 3sat–ZuschauerInnen, bitte nicht vergessen: nicht immer die Nazikeule rausholen, sondern vielleicht einfach mal ein paar Nazis keulen.» Darin sah unter anderem Kickl selbst einen Aufruf «zur Tötung von Politikern der FPÖ und AfD». Unter einer Keulung versteht man in der Veterinärmedizin eigentlich die Tötung von Nutztieren, um Tierseuchen einzudämmen.