Jan Böhmermanns «Lass dich überwachen» kehrt zurück - in der Primetime

Nach fast vier Jahren Pause kehrt Jan Böhmermann (42) mit «Lass dich überwachen» zurück. Am 20. September 2023 ist es so weit. Das ZDF strahlt die Sendung laut Pressemitteilung um 20:15 Uhr aus. Damit ist der «Neo Magazin Royale»–Ableger zum ersten Mal in der Primetime zu sehen. In der ZDF–Mediathek steht die Sendung schon um 18 Uhr bereit.