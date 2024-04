Jan Fedder: So viel brachte der Verkauf seiner Sammlerstücke ein

Das Geld aus der neuen Auktion soll neuen Erinnerungsstätten für Jan Fedder zugutekommen. Ausserdem müssen die bestehenden Gedenkstätten gepflegt werden. Dazu gehört das Grab in Ohlsdorf, die Jan–Fedder–Promenade am Hafen und Gedenktafeln am Michel und an Fedders Lieblingskneipe «Ritze» auf St. Pauli.