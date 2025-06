Jan Hartmann: «Meine Frau ist meine Heldin des Alltags»

Es ist nicht Ihre erste Rolle als Arzt, in «Herzflimmern» haben Sie auch schon einen gespielt. Warum liegt Ihnen das so?

Jan Hartmann: Vielleicht habe ich etwas besonders Vertrauenserweckendes an mir (lacht). Ich hatte nie Ambitionen, selber Arzt zu werden, aber finde das hochrespektabel, was die Menschen in dem Beruf leisten. Von den Arbeitszeiten und der Verantwortung her ist das ein wahnsinniger Beruf. Ich finde es spannend, dass ich immer mal ein bisschen reingucken darf. Ob es eine Operation ist oder ich ein paar Fachbegriffe auswendig lerne und so tue, als könnte ich das – es scheint ganz gut zu funktionieren (lacht).