Jan Hofer: «RTL Direkt»-Job hat seinen Familienalltag «beeinträchtigt»

Für Jan Hofer (74) steht bald der letzte Auftritt als Moderator der Nachrichtensendung «RTL Direkt» (auch bei RTL+) an. «Herzlichen Dank an Jan für den Einsatz in den vergangenen Jahren bei uns», heisst es auf dem Instagram–Account von «RTL Aktuell» zu Hofers letzter Sendung am 29. August. In einem Interview hat der langjährige «Tagesschau»–Sprecher nun über seinen Abschied von dem Nachrichtenformat nach drei Jahren und den privaten Gründen gesprochen.