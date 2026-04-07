Jan Hofer: Umzugspläne führten zur Ehekrise

Jan Hofer (76) hat sich nach seiner Nachrichtensprecher–Karriere in Deutschland ein Leben auf Mallorca aufgebaut. Im Interview mit der «Mallorca Zeitung» verrät die «Tagesschau»–Legende, warum der Gedanke an einen Umzug zu einer «Ehekrise» mit seiner Ehefrau Phong Lan geführt hat.
Mallorca soll sein Zuhause bleiben
«Ich habe mit meiner Frau mal eine Ehekrise hervorgerufen, weil ich auf den Gedanken kam, vor den Problemen dieser Insel ein bisschen zu flüchten und aufs spanische Festland zu ziehen», erzählte Hofer. Dass es dort auch schöne Ecken gäbe, habe sie nicht überzeugt und seine Idee habe zu Protesten geführt. Denn seine Frau wünsche sich, bis zu deren Lebensende auf der Insel zu bleiben. «Sie will hier nicht mehr weg.» Auch er habe sich noch nie so wohlgefühlt wie auf Mallorca, gab Hofer zu. Dies habe mit seiner Familie, zu der auch der gemeinsame Sohn gehört, und der guten Hausgemeinschaft zu tun. «Und es hat sicherlich mit der Zeit zu tun, die ich jetzt habe und früher nicht hatte.»
Für sein Leben in Spanien sei es ihm wichtig gewesen, «dass wir uns in die spanische Gesellschaft integrieren, soweit das möglich ist, und ich glaube, dass uns das als Familie gut gelungen ist», führte Hofer weiter aus. Sein Sohn habe spanische Freunde und seine Frau habe spanische sowie deutsche Bekanntschaften und Freunde. «Ich bin noch ein bisschen viel unterwegs, dass ich das so wahrnehmen könnte, aber auch ich habe hier durchaus spanische Bekannte, die mir etwas wert sind.»
Seine deutschen Fans dürfen sich freuen: Jan Hofer, der sich im August 2024 als «RTL Direkt»–Moderator verabschiedete und zuvor von 1985 bis 2020 die «Tagesschau» präsentiert hatte, wird ab 8. April wieder im deutschen TV zu sehen sein. Dann geht die Promi–Version der Sat.1–Kochshow «The Taste» an den Start. Hofer ist einer von zwölf prominenten Hobbyköchen, die in Verkostungen gegeneinander antreten und dabei eine hochkarätige Jury aus vier Spitzenköchen überzeugen müssen.