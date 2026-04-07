Jan Hofer: Umzugspläne führten zur Ehekrise

Mallorca soll sein Zuhause bleiben

«Ich habe mit meiner Frau mal eine Ehekrise hervorgerufen, weil ich auf den Gedanken kam, vor den Problemen dieser Insel ein bisschen zu flüchten und aufs spanische Festland zu ziehen», erzählte Hofer. Dass es dort auch schöne Ecken gäbe, habe sie nicht überzeugt und seine Idee habe zu Protesten geführt. Denn seine Frau wünsche sich, bis zu deren Lebensende auf der Insel zu bleiben. «Sie will hier nicht mehr weg.» Auch er habe sich noch nie so wohlgefühlt wie auf Mallorca, gab Hofer zu. Dies habe mit seiner Familie, zu der auch der gemeinsame Sohn gehört, und der guten Hausgemeinschaft zu tun. «Und es hat sicherlich mit der Zeit zu tun, die ich jetzt habe und früher nicht hatte.»