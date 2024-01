Jan Josef Liefers denkt noch nicht ans «Tatort»-Aus

Der Münsteraner «Tatort» ohne Professor Boerne? Für viele Fans sicher kaum vorstellbar. «Aber auch für uns wird es eines Tages an der Zeit sein», sagte Jan Josef Liefers (59) am Samstagabend (20. Januar) auf dem roten Teppich des 48. Deutschen Filmballs in München. «Der Tag wird kommen, an dem wir aufhören – entweder aus eigenem Antrieb oder, weil wir aufgehört werden», so der Schauspieler mit Blick auf das anstehende «Tatort»–Aus der Münchner Kommissare Batic und Leitmayr.