Jan Josef Liefers: So hart waren die Anfänge in seiner Karriere

«Canceln ist nichts, woran ich glaube, ich glaube an den Rechtsstaat», so der Schauspieler. Er halte es gefährlich, «parallel zur Justiz eine zweite Rechtsprechung zu errichten, die auf Zeitgeist und oft wechselnden Moralvorstellungen beruht, wo Anschuldigungen genügen und auf Beweise verzichtet werden kann, die keine Verteidigung duldet und am Ende zwar nicht mit Gefängnis, dafür aber mit Ausgrenzung, Pranger und einem hohen sozialen Preis bestrafen will». Man könne in seinen Augen nicht von Diversität reden, aber eigentlich Konformismus verlangen. «Das ist, glaube ich, der Denkfehler bei diesen Aktivisten. Aber die Woke–Bewegung hat auch Punkte, die ich unterstützenswert finde», so Liefers weiter.