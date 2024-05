Jan Josef Liefers und Elyas M'Barek überraschen mit krassem Umstyling

«Behind the Scenes»–Aufnahmen von M'Barek

In seinen Instagram–Storys liefert M'Barek derweil launige «Behind the Scenes»–Eindrücke vom Set und wird darin vom Regisseur aufgrund der blondierten Mähne liebevoll als «abgefuckter Ex–Boyband–Member» bezeichnet. Wesentlich besser kommt in den Clips auch nicht der «neue» Look von Jan Josef Liefers weg.