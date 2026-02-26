Jan Kittmann bei «Let's Dance»: Diese «GZSZ»-Stars waren schon dabei

Wenn Jan Kittmann (43) alias Tobias Evers in der neuen Staffel von «Let's Dance» das Tanzbein schwingt, reiht er sich in eine lange Liste beliebter «GZSZ»–Stars ein, die bereits ihr Rhythmusgefühl unter Beweis gestellt haben. Von Ulrike Frank über Valentina Pahde bis hin zu Iris Mareike Steen – viele bekannte Gesichter aus dem Kolle–Kiez haben schon gezeigt, dass sie auch auf dem Parkett glänzen können.