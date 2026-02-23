Jan Köppen: So nachdenklich zeigt er sich nach dem Dschungelcamp

Kritische Nachfragen im «Nachspiel»

In der am Sonntagabend ausgestrahlten Sendung überraschte Köppen mit Selbstkritik. «Jetzt rede ich ganz kurz über mich, weil ich gerne auch etwas sagen würde», kündigte er an. Er habe seit dem Dschungelcamp, das am 8. Februar endete, «über viele Dinge nachgedacht». So ärgere er sich, dass er Dinge, die Ofarim im Camp gesagt hat, «nicht richtiggestellt habe». Das «Nachspiel» nutzte er dann für etliche kritische Äusserungen. Gil Ofarim habe im Camp einige Dinge nicht ganz korrekt geschildert, zum Beispiel von einer Verschwiegenheitserklärung statt Unterlassung gesprochen. Köppen fragte direkt nach, warum der Sänger im Camp falsche Angaben gemacht und mit Andeutungen gespielt habe und wurde schliesslich noch deutlicher: Es habe so gewirkt, als wolle Ofarim gezielt Zweifel an der offiziellen Version der Geschichte säen.