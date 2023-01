Jan Köppen: Spannende Fakten zum neuen Dschungelcamp-Moderator

Seine Moderationen

In den Jahren darauf übernahm Köppen Moderationen für die Sender sixx («Küchenkönigin - Das Topfduell»), RTL Nitro («Yps - Die Sendung», «Hammerzeit - Die Selfmade-Show») oder RTL («I like the 90s'»). Es folgten immer grössere Produktionen, 2016 präsentierte der Moderator die RTL-Tanzshow «Dance Dance Dance». Im selben Jahr startete er neben Frank Buschmann (58) als Moderator und Kommentator bei der Parcours-Show «Ninja Warrior». Datingshow-Fans kennen ihn als (ehemaligen) Moderator der Formate «Are You The One?» und «Take Me Out».