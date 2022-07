Jan Köppen über das Dschungelcamp: «Ich passe da schon ganz gut rein»

Seit Samstagabend (9. Juli) steht fest: Jan Köppen (39) wird an der Seite von Sonja Zietlow (54) die RTL-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» moderieren. Damit wird der 39-Jährige beim Dschungelcamp Nachfolger von Daniel Hartwich (43). Mit dem wolle Köppen vor dem Start der neuen Staffel im Januar mal «schnacken», verrät er im RTL-Interview. Und fügt hinzu: «Aber natürlich bin ich nicht Daniel. Und Daniel ist nicht ich. Und das ist auch gut so. Inhaltlich will ich ihn nicht kopieren.»