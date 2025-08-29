Jan Köppen übernimmt weiteres RTL-Format: Der Moderator für alle Fälle

Apropos: 2022 musste Daniel Hartwich gleich zweimal krankheitsbedingt bei «Let‹s Dance» passen, darunter im Finale. Doch Köppen stand parat und vertrat ihn jeweils würdig. Auch ein Jahr später bei «Jauch gegen Let›s Dance» fiel Hartwich extrem kurzfristig aus, erneut übernahm Köppen. Dafür hockte er sich spontan ins Auto und düste von Berlin nach Hürth – beinahe 600 Kilometer. Warum er nicht einfach ins Flugzeug gestiegen ist? Er hatte auf die Schnelle keinen Hundesitter gefunden und seinen Vierbeiner kurzerhand mitgenommen: «Ich hab den Hund noch eingepackt. Die kleine Suki sass auf dem Beifahrersitz – angeschnallt natürlich – und dann sind wir losgetuckert.»