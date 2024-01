Jan Köppen verrät: So sieht sein Arbeitstag im Dschungelcamp aus

Ab 3:30 Uhr frühstückt er neben dem Lernen und sieht dabei auch weitere Clips an, um dann um 5:45 Uhr in die Maske zum Styling zu entschwinden. Um 6:30 Uhr folgt dann der Transport zum berühmten Baumhaus im Dschungelcamp–Set, um 7:00 Uhr wird der Live–Teaser aufgezeichnet und um 7:15 Uhr startet die Show an der Seite von Mit–Moderatorin Sonja Zietlow (55), die bereits seit Staffel eins der Show am Start ist.