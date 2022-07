Jan Köppen wird Moderator des Dschungelcamps

Jan Köppen (39) wird Nachfolger von Daniel Hartwich (43): An der Seite von Sonja Zietlow (54) wird er die Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» moderieren. Das gab RTL nun bekannt. Eine neue Staffel des Dschungelcamps gibt es im Januar 2023 (auch bei RTL+). Köppen hat schon in mehreren RTL-Formaten die Moderation übernommen, unter anderem in «Ninja Warrior», «Take me out» oder beim «Turmspringen».