Jan Ullrich: «Ich habe ein sehr intensives Leben hinter mir»

Pünktlich zum Startschuss der diesjährigen Tour de France in Kopenhagen am 1. Juli hat sich Jan Ullrich (48) mit einem Video bei Instagram gemeldet. In voller Rad-Montur wünscht Ullrich zunächst den Fahrern der 109. Ausgabe des weltberühmten Radrennens viel Glück - «insbesondere unseren deutschen Fahrern». Danach schildert der ehemalige Rennradprofi, der in diesem Sommer vor genau 25 Jahren als erster und bislang einziger deutscher Fahrer die Tour gewann, seine Eindrücke zur ARD-Doku-Reihe «Being Jan Ullrich».