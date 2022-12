Jan Ullrich meldet sich endgültig zurück: «Bin wieder im realen Leben»

Ein stabiles Umfeld und die Freundschaft mit Lance Armstrong

Vieles hat Ullrich demnach unternommen, um die Kehrtwende in seinem Leben zu schaffen. «Ich habe auch mit Psychologen geredet, auch mal eine Hypnose versucht. Das hilft alles, aber nicht so tief», verrät er. Wichtig sei für ihn «ein stabiles Umfeld um mich zu bauen», was ihm jedoch auch nicht leicht falle, denn er «brauche lange, um mit Leuten richtig warmzuwerden, damit ich mich öffnen kann».