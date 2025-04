Jan Ullrich schwärmt von seiner Patchworkfamilie

Absturz nach Karriere–Aus

Jan Ullrich hatte viele Jahre im wahrsten Sinne auf der Überholspur gelebt und im Radsport einen Erfolg nach dem anderen. 2006 war schlagartig alles vorbei, nachdem er in einen Dopingskandal verwickelt war. 2012 sprach ihn der Internationale Sportgerichtshof CAS in letzter Instanz des Dopings schuldig. Bis zum November 2023 hatte Ullrich ein Geständnis abgelehnt. «Gegen mich lief damals noch ein Strafverfahren. Meine Anwälte haben mir empfohlen zu schweigen. Ein Rat, den ich befolgt habe, an dessen Folgen ich aber lange gelitten habe», erzählte er in einem Enthüllungs–Interview mit dem «stern».