Jana Ina und Giovanni Zarrella: «Wie zwei verliebte Teenager»

Jana Ina Zarrella (49) hat den Valentinstag mit einem Beitrag auf Instagram eingeläutet. Die Moderatorin und Sängerin teilte mit ihren 986.000 Followern eine Liebeserklärung an ihren Ehemann Giovanni Zarrella (47), den sie darin «Mein Forever Valentine» nennt.
Garniert mit roten Herzen fügt die 49–Jährige ausserdem hinzu: «Durch alles gegangen. Nie aufgegeben. Und immer noch wie zwei verliebte Teenager. Auf ewigen Valentinstag an deiner Seite.» Dazu postete Jana Ina Zarrella mehrere Pärchenbilder und die Hashtags «#valentinesday, #loveofmylife». Ihr Ehemann verweist in seinen Instagram–Storys mit einem roten Herz auf den Beitrag.
Mehr «Amore» auf Netflix
Die Fans der beiden freuen sich in den Kommentaren mit den TV–Stars, die seit 2005 verheiratet sind und zwei Kinder haben. Bald dürfen sie auf noch mehr private Einblicke gespannt sein. Fast 20 Jahre nach ihrer Doku–Soap «Jana Ina & Giovanni» wollen die Zarrellas künftig wieder Einblicke in ihr Leben geben – und das bei Netflix.
Bei einem Event des Streamingdienstes in Berlin liessen die Zarrellas Ende Januar die Katze aus dem Sack: Sie bekommen ihre eigene Doku–Serie. Damit treten Jana Ina und Giovanni direkt in die Fussstapfen der Kaulitz–Brüder Tom und Bill, die mit «Kaulitz & Kaulitz» ebenfalls ihre eigene Serie bei Netflix haben.
Musiker und TV–Moderator Giovanni Zarrella erklärte vorab zu dem neuen Projekt: «In der Serie nehmen wir euch mit und zeigen euch besondere Einblicke in unseren beruflichen und privaten Alltag mit viel Leidenschaft, Zielstrebigkeit und ganz viel Amore.» Der 47–Jährige schrieb in dem Instagram–Beitrag zudem: «Wir freuen uns sehr auf dieses neue Kapitel und sind unglaublich gespannt auf dieses aufregende Jahr mit der Netflix–Family. Danke, dass ihr Teil unserer Reise seid – das ist etwas ganz Besonderes.»