Jana Ina und Giovanni Zarrella: «Wie zwei verliebte Teenager»

Musiker und TV–Moderator Giovanni Zarrella erklärte vorab zu dem neuen Projekt: «In der Serie nehmen wir euch mit und zeigen euch besondere Einblicke in unseren beruflichen und privaten Alltag mit viel Leidenschaft, Zielstrebigkeit und ganz viel Amore.» Der 47–Jährige schrieb in dem Instagram–Beitrag zudem: «Wir freuen uns sehr auf dieses neue Kapitel und sind unglaublich gespannt auf dieses aufregende Jahr mit der Netflix–Family. Danke, dass ihr Teil unserer Reise seid – das ist etwas ganz Besonderes.»