Jana Ina und Stefano Zarrella: Voller Backeinsatz für Hunde in Not

Die Hundeliebe der Zarrellas

«Rocky ist für mich nicht einfach nur ein Hund, er ist mein treuester Begleiter, mein Ruhepol und ein fester Teil meines Lebens», schwärmte Stefano bei der Veranstaltung. Der kleine Tiger–Dackel gehört seit 2023 zur Familie. Stefanos Vater und seine Schwester überraschten den 39–Jährigen kurz nach dessen Trennung von Romina Palm (26) mit diesem tierischen Geschenk. «Es bedeutet mir unglaublich viel, auf diese Weise etwas zurückzugeben», erklärte Stefano weiter.