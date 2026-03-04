Jana Ina Zarrella feiert ihren Giovanni: Rührende Liebeserklärung

Besonders charmant waren die kleinen Details aus dem Alltag: So verriet sie, dass Giovanni im ganzen Haus laut singt und leidenschaftlich gerne italienisches Radio hört. Auch seine Disziplin und seine Fähigkeit, nach Rückschlägen immer wieder aufzustehen, hob sie als seine «Rocky Balboa»–Qualitäten hervor. Dazu teilte Zarrella zahlreiche gemeinsame Bilder mit ihrem Ehemann – mal glamourös auf dem roten Teppich, mal entspannt im Familienurlaub oder verkleidet beim Karneval.