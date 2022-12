In der Weihnachtszeit rückt der Charity-Gedanke wieder stärker in den Fokus. Sie besuchen in Düsseldorf eine Tiertafel, die gerade einen enormen Ansturm zu bewältigen hat ...

Zarrella: Das stimmt. Wirtschaftskrise, Inflation: Wir alle spüren das aktuell in unserem Geldbeutel, und natürlich wirkt sich das auch auf die Tiertafeln in ganz Deutschland aus. Die Lage ist dramatisch: Immer mehr Menschen, die Tiere halten, sind durch die steigenden Lebenshaltungskosten auf die Unterstützung der Tiertafeln angewiesen - doch gleichzeitig nehmen die Spenden ab. Das bricht mir persönlich das Herz: Denn gerade in dieser aktuell für uns alle so herausfordernden Zeit sind Haustiere für viele Menschen ein wichtiger Halt. Schrecklich, wenn sie ihre Lieblinge dann nur noch schwer versorgen können oder sie am Ende sogar abgeben müssen.