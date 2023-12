Jana Ina Zarrellas Datingshow: Diese drei Singles suchen die Liebe

Vorschau auf die vier Folgen

Zu Beginn der ersten Folge haben die drei Singles also 50 Tage vor sich. Sie informieren ihre Familien über die anstehende Hochzeit und daten, was das Zeug hält ... Folge zwei setzt ein, wenn die drei noch 41 Tage bis zum Jawort haben. Location, Hochzeitskleid und Anzug wollen gefunden werden – und die Dates machen Fortschritte ... In Folge drei sind die Singles nur noch 23 Tage von der Hochzeit entfernt. Gefühlschaos pur ... In Episode vier ist die Deadline abgelaufen, der Hochzeitstag ist gekommen – Überraschung inklusive ...