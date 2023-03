Jane Birkin muss ihre Konzerte in Deutschland absagen

So können die angekündigten Shows «am 24. März in der Elbphilharmonie Hamburg, am 26. März in der Münchner Isarphilharmonie und am 29. März im Friedrichstadt-Palast leider nicht wie geplant stattfinden». Ersatztermine seien bislang nicht geplant. «Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden», so Semmel Concerts. Weitere Details zu Birkins aktuellem Gesundheitszustand sind nicht bekannt.