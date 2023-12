Jane Fonda hasst «alte Haut»: Sie will nur 20-Jährige daten

Fonda ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Für viele Schlagzeilen sorgte etwa auch ihr Auftritt in der "The Ellen DeGeneres Show« 2020, in der sie offen über ihr Sexleben sprach. »Ich habe keine Zeit. Ich bin alt und hatte schon so viel davon. Ich brauche es jetzt gerade nicht, weil ich zu beschäftigt bin", so die 85–Jährige.