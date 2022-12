Jane Fonda wird 85: «Ich habe keine Angst davor, zu gehen»

Mit dem Alter scheint sie generell nicht zu hadern. In einem Interview mit «Herald Sun» sagte Jane Fonda : «Es ist viel einfacher, älter zu sein, als jünger zu sein. Es ist so schwer, jung zu sein. Es gibt nichts als Fragen.» Zudem erklärte die Fitness-Ikone der 1980er Jahre in der «Vogue»: «Ich möchte, dass junge Menschen keine Angst mehr vor dem Älterwerden haben. Was zählt, ist nicht das Alter. Was zählt, ist eure Gesundheit.» Sie fügte hinzu, dass ihr Vater an einer Herzkrankheit starb, als er sechs Jahre jünger war als sie jetzt.