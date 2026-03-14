Jane Seymour: Strahlender Auftritt auf dem roten Teppich

Jane Seymour (75) zog beim «Women of Impact»–Lunch des «LA Magazine» am vergangenen Freitag in Los Angeles alle Blicke auf sich.
In einem ärmellosen, figurbetonten blauen Kleid präsentierte sie ihre fitte Silhouette und ihre trainierten Arme. Den frühlingshaften Look kombinierte sie geschickt mit modischen Absatzschuhen und ergänzte das Ensemble zeitweise durch einen eleganten weissen Blazer.
So bleibt Jane Seymour mit 75 Jahren fit
Erst kürzlich gab der Hollywoodstar laut der «Daily Mail» in einem TikTok–Video Einblicke in ihre Routine, um in Form zu bleiben. Unter dem Motto «Stark bleiben mit 75» zeigte sie sich beim Training und betonte dabei die Bedeutung von Dehnübungen, einem positiven Lebensgefühl und vor allem Pilates. Jane Seymour demonstrierte ihre Souveränität an verschiedenen Trainingsgeräten, darunter auch dem traditionellen Pilates–Reformer.
Hinter ihrem Aussehen steckt jedoch nicht nur Sport, sondern auch ein bewusster Ernährungsplan. Jane Seymour schwört auf die mediterrane Küche, die reich an Tomaten, Oliven und Fisch ist. Ein besonderer Kniff ist ihre Zeiteinteilung beim Essen. Sie startet den Tag schlicht mit Kaffee und hartgekochten Eiern als Proteinquelle, während sie ihre Hauptmahlzeit erst zur Mittagszeit einnimmt, um diese bewusster geniessen zu können. Zudem nutzt sie gerne frisches Gemüse und Kräuter aus ihrem eigenen Garten.
Star–Aufgebot bei Lunch in L.A.
Bei der Veranstaltung in Los Angeles waren neben Jane Seymour zahlreiche weitere prominente Frauen zu Gast. Olivia Munn (45), aktueller Cover–Star des «LA Magazine», erschien in einem cremefarbenen, knöchellangen Kleid. Ebenfalls vor Ort war Corinne Foxx (32), die Tochter von Schauspieler Jamie Foxx (58), die in einem weissen Minikleid mit asymmetrischen Trägern und nudefarbenen Heels für Aufsehen sorgte.