Jane Seymour: Strahlender Auftritt auf dem roten Teppich

Hinter ihrem Aussehen steckt jedoch nicht nur Sport, sondern auch ein bewusster Ernährungsplan. Jane Seymour schwört auf die mediterrane Küche, die reich an Tomaten, Oliven und Fisch ist. Ein besonderer Kniff ist ihre Zeiteinteilung beim Essen. Sie startet den Tag schlicht mit Kaffee und hartgekochten Eiern als Proteinquelle, während sie ihre Hauptmahlzeit erst zur Mittagszeit einnimmt, um diese bewusster geniessen zu können. Zudem nutzt sie gerne frisches Gemüse und Kräuter aus ihrem eigenen Garten.