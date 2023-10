Jane Seymour und John Zambetti wurden von ihren Kindern verkuppelt

Beide Söhne heissen Johnny und sind Musiker

Die Schauspielerin verriet, dass ihr der Musiker bereits einige Liebeslieder geschrieben habe. «Er ist Songschreiber. Ich glaube, das hat mich am Ende überzeugt», so das ehemalige Bond–Girl. Dass ihre jeweiligen Söhne beide Musiker seien, habe sie zueinander geführt. «Sein Sohn ist ein sehr erfolgreicher Rockmusiker in einer Band namens The Palms. Sein Name ist Johnny Zambetti», erklärte Seymour im Gespräch mit «People» die Hintergründe. «Und ich habe einen Sohn, der ebenfalls Rockmusiker ist – Johnny Keach. Also sagen wir, wenn wir über sie sprechen ‹Mein Johnny›, weil sie beide den gleichen Namen haben.»