Janet Jackson hätte Queen Elizabeth II. fast ihren Hintern gezeigt

Für den sorgte Jackson mit Justin Timberlake (43) und einer Outfit–Panne in den USA im Jahr 2004. Bei einem prestigeträchtigen Auftritt in der Halbzeitpause des US–amerikanischen Super Bowl hatte ihr Duettpartner Timberlake vor einem Millionenpublikum an Jacksons Oberteil gezogen und dabei versehentlich ihre rechte Brust entblösst. «Nipplegate» war geboren. Timberlake entschuldigte sich später für die «Kleiderpanne» und erklärte, dass es «nicht beabsichtigt» gewesen sei.