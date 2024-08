Janet Jackson kündigt Konzertreihe in Las Vegas an

Janet Jackson kehrt nach Las Vegas zurück

Janet Jackson befindet sich derzeit auf ihrer «Together Again»–Tour. Auch drei Konzerte in Deutschland sollen im Oktober stattfinden: am 5. Oktober in der Olympiahalle München, am 6. Oktober in der Kölner Lanxess Arena und am 8. Oktober in der Uber Arena in Berlin. Mit ihrer Tournee feiert Jackson ihr 50–jähriges Bühnenjubiläum. Ihre neuen Las–Vegas–Konzerte kündigte Jackson unter anderem auf Instagram an. «Das wird ein Riesenspass und ich freue mich darauf, den Beginn des neuen Jahres mit euch zu verbringen!», schreibt sie dort. 5.000 Zuhörerinnen und Zuhörer passen in das Resorts World Theatre in Las Vegas.