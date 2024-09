Janet Jackson verbreitet Desinformationen zur US-Präsidentschaftswahl

Musikstar Janet Jackson (58) hat in einem Interview mit dem britischen «Guardian» altbekannte Desinformationen zur Präsidentschaftswahl in den USA wiederholt. «Weisst du, was sie angeblich gesagt haben? Sie ist nicht schwarz. Das habe ich gehört», beginnt Jackson in dem Gespräch ihre inkorrekten Ausführungen zu Vizepräsidentin und Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris (59).