Janina Uhse: Diese Food-Inspirationen nimmt sie aus Cannes mit

Derzeit trifft sich in Cannes alles, was Rang und Namen in der Filmindustrie hat. Auch die deutsche Schauspielerin Janina Uhse (34) besucht die Filmfestspiele an der Croisette. Bei der Premiere des Kinofilms «The Second Act» stand sie auf dem roten Teppich, am Magnum Beach besuchte sie die Launch–Veranstaltung der neuen Eissorten des Sommers. Im Interview verrät die 34–Jährige, worauf sich Fans bei ihrem nächsten Kinofilm «Der Spitzname» freuen können, aber auch, wie sie der Besuch im französischen Luxus–Urlaubsort Cannes zu neuen Food–Kreationen inspiriert.