Janina Uhse: Dieses Gericht versetzt sie in ihre Kindheit zurück

Bei der Präsentation der neuen Eis–Bonbons im Magnum Pop–Up–Store in Berlin – für den sie einen Bonboom–Taco mit Blaubeeren, Marshmallows und Zuckerwatte kreiert hat – verrät die Food–Influencerin, woher sie ihre Rezept–Inspirationen nimmt, welches Gericht sie in ihre Kindheit zurückversetzt und was sie am liebsten mit ihrem fast dreijährigen Sohn kocht.