Janni Hönscheid und Peer Kusmagk leben jetzt in Dänemark

Ex–Profisurferin Janni Hönscheid (33) und Moderator Peer Kusmagk (49) haben in ihrer achtjährigen Beziehung schon viele Tapetenwechsel erlebt. Nach einiger Zeit in Berlin und Potsdam wohnten sie seit Ende 2021 in verschiedenen Unterkünften auf Mallorca, kamen aber auch auf der spanischen Insel nie so richtig an. Nun haben sie ein Haus in Dänemark gekauft und nach einer Renovierung bezogen. Damit beginnt für das Paar, das drei Kinder hat, ein neuer Lebensabschnitt.