Jannis Niewöhner über Rolle in «Hagen»: «Habe viel Junkfood gegessen»

«Hagen – Im Tal der Nibelungen»: Darum geht's

Waffenmeister Hagen von Tronje (Gijs Naber, 44) hält das von Krisen geschüttelte Königreich zusammen und verdrängt seine heimliche Liebe zur Königstochter Kriemhild (Lilja van der Zwaag). Drachentöter Siegfried von Xanten (Niewöhner) taucht in Worms auf, gefährdet die alten Strukturen und wird zu Hagens Widersacher. Der durch den plötzlichen Tod seines Vaters noch unerfahrene König Gunter (Dominic Marcus Singer, 31) sieht in Siegfried die Chance, das Reich zu retten. Er bittet ihn um Hilfe, ausgerechnet die Walküre Brunhild (Rosalinde Mynster, 34) zu heiraten. Als sich Kriemhild in Siegfried verliebt, droht ein erbitterter Kampf der Männer um den Einfluss am Hof und um das Herz der Königstochter.