Jannis Niewöhner: Warum er bei seiner Mutter für Staunen sorgte

Jannis Niewöhner: Was sagt er zu KI–Einsatz im Synchronbereich?

Dem Synchronsprechen, das er durch den ersten «Gangster Gang»–Film für sich entdeckt hat, würde sich Niewöhner gerne noch öfter widmen. «Ich hoffe darauf. Ich will mich hiermit ganz offiziell für weitere Animationsfilme bewerben (lacht). Es ist einfach ein guter Ausgleich zu dem, was ich sonst mache und macht mir wirklich Spass.» Und was hält er von der Entwicklung, dass Synchronsprecher von Künstlicher Intelligenz ersetzt werden könnten? «Natürlich hätte man diesen Film auch mit einer KI–Stimme machen können. Man könnte ja einen ganzen Film von der KI machen lassen. Die bedient sich aber immer nur an dem, was schon mal da war. Wenn Menschen das machen, dann entsteht immer auch etwas Neues und es hat etwas Persönliches. Es gibt eine Kraft, die eine KI einfach nicht erreichen kann. Eine Kraft und ein Herz, mit dem sich Menschen wirklich verbinden wollen, weniger mit einer Geschichte, die sich nur aus dem zusammenspeist, was irgendwie schon mal vorher da war.»